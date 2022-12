Fräulein Frost hatte ganze Arbeit geleistet. Schließlich mussten sich die kleinen und großen Besucher des Weihnachtsmarktes in der Bramscher Innenstadt warm anziehen. Foto: Holger Schulze up-down up-down Feuerzangenbowle und Hobbyhandwerk Weihnachtsmärkte locken nach Bramsche, Hesepe und Lappenstuhl Von Holger Schulze | 04.12.2022, 17:01 Uhr

Am zweiten Adventswochenende lockten die Weihnachtsmärkte in der Bramscher Innenstadt und in Hesepe sowie der Nikolausmarkt in Lappenstuhl viele Besucher an.