Tänze, Lieder, Gedichte und Theaterspiel trugen die Schüler bei der Feier vor. Foto: Honigmoorschule Epe Spenden gesammelt Bunte Weihnachtsfeier der Grundschule Epe auch für guten Zweck Von noz.de | 22.12.2022, 17:27 Uhr

In vielen Bramscher Schulen haben nun kurz vor den Ferien die Weihnachtsfeiern stattgefunden - auch in der Honigmoorschule in Epe, wo zudem für einen guten Zweck gesammelt wurde.