In der Gartenstadt von Bramsche werden derzeit Glasfaserleitungen verlegt (Symbolbild). FOTO: dpa/Sina Schuldt up-down up-down In der Gartenstadt Wegen Glasfaser-Ausbau Einschränkungen auf zwei Straßen in Bramsche Von Björn Dieckmann | 13.08.2022, 10:47 Uhr

An zwei viel befahrenen Straßen in Bramsche wird es in der nächsten Zeit zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer kommen. Das teilt die Stadt Bramsche mit.