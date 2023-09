Hauptleitung war das Sorgenkind Trinkwasserleitung in Ueffelner Dorfzentrum erneuert Von noz.de | 28.09.2023, 12:54 Uhr Das neue Schutzrohr wurde mithilfe des Horizontalen Lenkbohrverfahrens grabenlos verlegt und die Kreuzung ohne Beeinträchtigung des Straßenverkehrs unterquert. Foto: Wasserverband Bersenbrück up-down up-down

Der Wasserverband Bersenbrück hat in Ueffeln die Trinkwasserleitung saniert. In der fast 60 Jahre alten Leitung war es in der Vergangenheit vermehrt zu Rohrbrüchen im Dorfkern gekommen. Damit soll nun Schluss sein.