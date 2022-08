Die Gruppe „Waschbrettbauch“ ist am 4. August zu Gast auf dem Kirchplatz. FOTO: Dagmar Sandhaus up-down up-down Sommerkulturprogramm 2022 „Waschbrettbauch“ zu Gast auf dem Kirchplatz in Bramsche Von Heiner Beinke | 03.08.2022, 06:15 Uhr

Mit der Gruppe „Waschbrettbauch“ wird das Sommerkulturprogramm iin Bramsche am Donnerstag, 4. August, auf dem Kirchpatz fortgesetzt. So ungewöhnlich wie der Name sind Besetzung und Musik der Combo.