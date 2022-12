Die Wunschzettel werden am 2. und 3. Dezember am Weihnachtsbaum auf dem Münsterplatz befestigt. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Wunschbaumaktion des Ortsrates Was Bramscher Senioren sich zu Weihnachten wünschen Von Heiner Beinke | 01.12.2022, 16:26 Uhr

Mehr als 300 Weihnachtswünsche haben die Initiatoren der Wunschbaum-Aktion in Bramsche in den vier Altenheimen eingesammelt. Was sich die Senioren so zu Weihnachten wünschen und wie Freiwillige diese Wünsche erfüllen können.