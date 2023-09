Ergebnisse aus Befragungen vorgestellt Was wünschen sich die Bramscher für die Neugestaltung des Marktplatzes? Von Björn Dieckmann | 18.09.2023, 15:41 Uhr Marktplatz Foto: Heiner Beinke up-down up-down

Der Marktplatz in Bramsche soll in nicht allzu ferner Zukunft neugestaltet werden. Wie aber nutzen die Bramscher bislang die Fläche und was wünschen sie sich an Veränderungen? Das haben das Projekt „Demokratie leben“ und die „Initiative Offene Gesellschaft“ untersucht. Nun gibt es erste Ergebnisse.