Was passierte um Mitternacht? Betrunkener Radfahrer baut Unfall in Bramsche: Wurde er angefahren? Von Martin Schmitz | 25.09.2023, 14:39 Uhr Einen Fahrradunfall unter mysteriösen Umständen meldet die Polizei aus Enger. Symbolfoto: André Havergo

Was ist da passiert in der Nacht zu Montag in der Venner Straße in Bramsche? Darüber gehen die Ansichten der Polizei und eines Radfahrers auseinander.