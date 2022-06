Einen Unterschied gebe es aber dennoch, erklärte die Ärztin, und der sei wesentlich: Oft litten alte Menschen gleichzeitig unter mehreren Krankheiten, und die Verläufe der Erkrankungen seien schwerer, dauerten länger und könnten auch chronisch werden. Häufig sei es so, dass alte Menschen nach überstandenen Krankheiten nicht mehr ihre früheren Fähigkeiten wiedererlangten. Zudem sei es keine Seltenheit, dass alte Menschen viele verschiedene Medikamente einnehmen müssen, oft sogar zwölf oder mehr.

In der Altersmedizin sei das Therapieziel immer die Heilung des Patienten und die Wiederherstellung seiner Fähigkeiten. Der Denkansatz sei hierbei ein ganzheitlicher: Der Patient werde nicht nur auf seine Krankheiten behandelt, sondern auch sein Umfeld werde berücksichtigt. Zur Erhaltung der Lebensqualität sei eben nicht allein das Ausheilen einer Krankheit wesentlich, sondern auch, wie der Patient nach der Rückkehr seinen Alltag bewältigen kann. Altersmedizin sei daher ein Gebiet, das enge Zusammenarbeit vieler Spezialisten erfordere. Ärzte, Krankenpfleger, Ergo- und Physiotherapeuten, aber auch die Hausärzte und die Familien seien hier gefordert.

In einer geriatrischen Abteilung, wie sie jetzt in Bramsche etabliert wird, werde rehabilitativ gearbeitet, erklärte Niemöller. „Wir packen die Patienten nicht in Watte. Hier wird gearbeitet“, sagte Niemöller und ergänzte: „Es wird oft unterschätzt, was Altersmedizin leisten kann.“

Die geriatrische Abteilung des Krankenhauses befindet sich noch im Aufbau. Der Förderverein des Hauses wird nach Worten des Vorsitzenden Siegfried Schulz Geld für einen höhenverstellbaren Therapietisch spenden.