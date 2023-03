Insgesamt elf dieser Fahrräder sind derzeit in Bramsche und Ortsteilen abgestellt. Foto: Holger Schulze up-down up-down Viele am Straßenrand zu sehen Was hat es mit den orangenen Fahrrädern in Bramsche auf sich? Von Holger Schulze | 07.03.2023, 13:40 Uhr

An zahlreichen Stellen in Bramsche sind seit Kurzem orangene Fahrräder am Straßenrand zu sehen. Wir erklären, was es damit auf sich hat.