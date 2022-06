Auf den FCK (weiße Trikots) warten auch wieder Derbys gegen Quitt Ankum. FOTO: Archiv/Rolf Kamper up-down up-down Neuer Trainer kommt von Raspo Osnabrück Was Frank Ulbricht beim FC Kalkriese bewegen will Von Matthias Benz | 24.06.2022, 07:42 Uhr

In wenigen Tagen tritt Frank Ulbricht sein Amt als neuer Trainer bei Fußball-Bezirksligist FC Kalkriese an. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, was er vorhat, warum er sich auf den Verein freut und was er vom SV Rasensport mitbringen will.