Für das Ankunftszentrum der Landesaufnahmebehörde (LAB) in Hesepe soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden (Archivbild). FOTO: Heiner Beinke Absicherung der Flüchtlingsunterkunft Warum für die LAB Hesepe ein Bebauungsplan aufgestellt wird Von Heiner Beinke | 18.05.2022, 16:04 Uhr

Zur „Besprechung Bebauungsplan Nr. 166 Im Rehhagen“ kommen Kommunalpolitiker in Bramsche am Donnerstag, 19. Mai 2022, zusammen. Es geht um die Zukunft der Flüchtlingsunterkunft in Hesepe.