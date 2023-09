Unterstützung vom Verein Amal Warum Evelyn Rency von Indien nach Bramsche kam Von Stella Blümke | 27.09.2023, 17:44 Uhr Der Karriereweg der Inderin Evelyn Rency ist vielfältig. Heute arbeitet sie als Assistentin der Geschäftsführung im Markant-Markt in Engter und Wallenhorst Foto: Stella Blümke up-down up-down

Ehrgeizig, zielstrebig und vielfältig: Evelyn Rency arbeitet als Assistentin der Geschäftsführung in den Markant-Märkten in Engter und Wallenhorst. Nach ihrem Studium und der Heirat in Indien führte ihr Weg sie 2015 nach Deutschland. Über den Verein Amal kam sie zu Rainer Höne, der die Markant-Märkte in Engter und Wallenhorst betreibt.