Annonce in Internet-Portal Warum Edeka den NP-Markt in Hesepe zur Vermietung inseriert Von Björn Dieckmann | 09.08.2023, 16:16 Uhr Der NP-Markt in Hesepe soll weiterbetrieben werden, steht aber dennoch zur Vermietung. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down

Den NP-Markt in Hesepe inseriert die Edeka zur Vermietung, will aber das Geschäft gar nicht aufgeben. Wie das zusammenpasst, hat die Firmengruppe jetzt erklärt - zumindest so halbwegs.