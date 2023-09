Schwachstelle wird zur Stärke Handballer des TuS Bramsche starten erfolgreich in die Saison: Die Gründe Von Sascha Knapek | 25.09.2023, 16:19 Uhr TuS-Routinier Alexander Brockmeyer (mit Ball, hier im Spiel gegen Bohmte) ist mit dem Saisonstart sehr zufrieden. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche machen da weiter, wo sie in der Vorsaison aufgehört haben. Der amtierende Vizemeister mit drei Siegen in die Spielzeit 2023/24 gestartet und steht damit erneut auf Platz zwei. Und in einem Mannschaftsteil haben die Hasestädter sogar noch Luft nach oben.