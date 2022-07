Auto-Reparaturen können derzeit erheblich mehr Zeit in Anspruch nehmen als gewohnt. (Symbolbild) FOTO: dpa/David Ebener up-down up-down Lange Wartezeiten im Osnabrücker Nordkreis Wer sein Auto in die Werkstatt bringt, braucht Geduld Von Nadin Oldenburg | 06.07.2022, 16:29 Uhr

Wer derzeit an seinem Auto einen Schaden hat, sollte in den Werkstätten im Osnabrücker Nordkreis mit verlängerten Wartezeiten rechnen. Warum ist das so? Wir haben nachgefragt.