Auch die Torte zum „Geburtstag“ des Tuchmacher Museums musste natürlich eine Symphonie in Rot sein. Heiner Pahlmann überreicht sie Museumsleiterin Kerstin Schumann. FOTO: Holger Schulze Neue Austellung Bramscher Tuchmacher Museum feiert Jubiläum in rot Von Holger Schulze | 15.05.2022, 19:03 Uhr

Im Tuchmacher Museum in Bramsche gab es am Sonntag drei Gründe zum Feiern. Es wurde eine Feier in rot, optisch wie akustisch.