Ihr Hobby wurde zur Verantwortung Warum die Geschwister Chris und Finja aus Bramsche Rettungsschwimmer geworden sind Von Naemi Haberkorn | 11.08.2023, 06:08 Uhr Logo NEO Finja und Chris sind Geschwister beide passionierte Rettungsschwimmer. Foto: Naemi Haberkorn up-down up-down

Finja und Chris aus Bramsche sind Geschwister und mit ihren jungen Jahren beide schon passionierte Rettungsschwimmer. Wie kam es dazu? Was reizt sie am Rettungsschwimmen? Und was muss man als Badeaufsicht können?