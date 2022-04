Briefwahl lautet das Stichwort, das es Menschen, die am Wahltag nicht vor Ort sein können, dennoch ermöglicht, mit ihrer Stimmabgabe von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Voraussetzung für alle diese Möglichkeiten ist zunächst einmal natürlich, dass der Wähler überhaupt im Wählerverzeichnis der Stadt Bramsche eingetragen ist. Dies geschieht automatisch bei allen, die sich vor dem 19. August in Bramsche angemeldet hatten. Bei einem späteren Zuzug kann der Eintrag auf Antrag erfolgen.

Mitzubringen sind die Wahlbenachrichtigungskarte und der Personalausweis sowie gegebenenfalls die Vollmacht, falls man die Unterlagen für andere Wähler abholen möchte. Und seinen eigenen Stimmzettel kann man auch sofort an Ort und Stelle ausfüllen und abgeben. Wahlkabine und Urne stehen hierfür bereit.

Ferner ist der Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte vorgedruckt. Er kann aber auch ohne Verwendung des amtlichen Vordrucks schriftlich per Brief oder Postkarte, durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax oder per E-Mail gestellt werden. Eine telefonische Beantragung ist hingegen nicht möglich.

Die Briefwahlunterlagen können grundsätzlich nur an die wahlberechtigte Person selbst ausgegeben oder versandt werden. Die Abholung der Unterlagen durch Bevollmächtigte ist zulässig, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt und die oder der Bevollmächtigte nicht für mehr als vier Vollmachtgeberinnen oder Vollmachtgeber auftritt. Dies muss die oder der Bevollmächtigte dem Wahlamt bei Entgegennahme der Briefwahlunterlagen schriftlich versichern.

Der Wahlbrief sollte rechtzeitig versandt werden, dass er spätestens am Wahltag bis 18 Uhr bei dem auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Empfänger eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgeben werden. Innerhalb Deutschlands sollte der Wahlbrief spätestens drei Werktage vor der Wahl, also am Donnerstag, 19. September, bei der Post eingeliefert werden. Der Wahlbrief ist nicht freizumachen.

„Wahlbriefe, die am Wahltag nach 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt“, fasst Dagmar Paschen, Pressesprecherin der Stadt, das doch recht komplexe Verfahren zusammen.

„Die ersten Anträge per E-Mail auf Übermittlung der Briefwahlunterlagen liegen bereits vor“, sagt Stephanie Aden von der Bramscher Stadtverwaltung. „Die Abwicklung über das Internet ist aber noch verschwindend gering“, erklärt sie weiter. Aden ist im Rathaus zum zweiten Mal mit den organisatorischen Vorbereitungen einer Wahl betraut nach den Landtagswahlen im vergangenen Januar.

Immerhin 1713 Briefwähler von 23560 Wahlberechtigten in Bramsche haben damals von der Briefwahl Gebrauch gemacht. Nur 37-mal wurden die Unterlagen online bestellt.