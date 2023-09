Der Rotary Club Bramsche startet am 13. Oktober 2023 ein Projekt, das zu einem festen Ereignis in der Hasestadt werden soll: „Ohren auf“ – das etwas andere Benefizkonzert. Klassische Kammermusik und Jazz/Rock/Pop begegnen sich – präsentiert von jungen, talentierten Künstler und Künstlerinnen, kündigt der Rotary Club in einer Pressemitteilung an.

Den Auftakt machen Katharina Kohoff (Gesang) mit Linda Walter (Piano). In ihrem Programm zum Thema „Liebe, Schmerz und Hoffnung“ präsentieren sie Stücke vom Spätbarock über die Klassik bis zu hochromantischen Stücken. Im emotionalen Zwiegespräch zwischen Klavier und Gesang wird nach Angaben des Rotary Clubs mal ein „intimes Gefühl zart präsentiert, mal drückt die Musik sehr direkt großen Schmerz oder heftige Liebe aus“.

Im zweiten Teil des Konzerts zelebriert das Fantastic Four Jazzquartett mit Alexander Stukenbrok (E-Gitarre), Maxim Fischer (Kontrabass), Jakob Müller (Trompete) und Rudolph Witkowski (Alt-Saxofon) groovigen Jazz. In ihrem Repertoire finden sich Werke von renommierten Jazzgrößen wie Pat Metheney, Scott Henderson und Roy Hargrove heißt es weiter. Mit mitreißender Energie schaffen die jungen Musiker einen faszinierenden Klangkosmos, der die Grenzen des Konventionellen sprengt und beweist, dass der Groove nicht von einem Schlagzeug abhängt.

Erlös geht an die Musiker und die Johannes-Schule in Evinghausen

Kultur erleben und dabei Gutes bewirken: Den Erlös aus dem Konzert am 13. Oktober 2023 erhalten zu gleichen Teilen die Musiker als auch die Johannes-Schule in Bramsche-Evinghausen für die Anschaffung eines E-Pianos. Nicht zuletzt will „Ohren auf“ junge MusikerInnen auf dem Sprung in die Professionalität mit einer stilvollen Auftrittsmöglichkeit in der besonderen Atmosphäre des Tuchmacher-Museums, dessen Kornmühlen Konzerte für Klassik und Jazz auf höchstem Niveau stehen, fördern.

Vor dem Konzert und in der Pause besteht die Möglichkeit bei einem Glas Sekt, Wein oder Selters mit den Musikern und Initiatoren ins Gespräch zu kommen. Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Karten sind für 20 Euro im Tuchmacher Museum erhältlich oder können per Mail an info@tuchmachermuseum.de verbindlich vorbestellt werden.