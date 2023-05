Die Stimmung bei den Konzerten von Altmetall und dem Dirty Royal Orchestra beim Bramscher Stadtfest 2023 war ausgelassen. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Konzerte von Altmetall und dem Dirty Royal Orchestra Von Hardrock bis Pop: Bramscher feiern beim Stadtfest ausgelassen Von Björn Thienenkamp | 28.05.2023, 14:05 Uhr

Einen musikalischen Einstieg erlebten die Besucher des Bramscher Stadtfestes 2023 am Freitagabend. Mit Flohmarkt, Darbietungen auf den Bühnen und weiteren Konzerten ging es am Samstag weiter. So haben die Bramscher gefeiert.