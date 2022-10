Machten sich und ihren Fans einen schönen Abend im Universum (von links): Johanna Isserstedt, Viviane Kudo und Jo Schultz. Foto: Reinhard Fanslau up-down up-down Intensives Konzert im kleinen Kreis Bramscher Publikum feiert Sängerin Viviane Kudo im Universum Von Reinhard Fanslau | 06.10.2022, 17:49 Uhr

Zwei Stunden auf die Reise in verträumte Welten schickte Viviane Kudo ihre Zuhörer am Freitagabend im Universum in Bramsche. Mit ihren ruhigen, oft fast schon meditativen Songs erzeugte die Osnabrücker Musikerin eine unglaublich dichte und intensive Atmosphäre, für die sie am Ende vom Publikum gefeiert wurde.