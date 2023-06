Besucher konnten beim vierten Bramscher Schafstag live erleben, wie Schafe geschoren werden. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Vom Pompon-Schaf bis zum Pistazien-Eis Alles rund ums Schaf: Vierter Bramscher Schafstag mit reichlich Zulauf Von Björn Thienenkamp | 19.06.2023, 11:45 Uhr

Aktionen und Markt mit und rund ums Schaf bot das Tuchmacher-Museum an seinem vierten Schafstag 2023 in Bramsche. Museumsleiterin Kerstin Schumann und ihr Team hatten am Sonntag reichlich Zulauf, Besucher konnten unter anderem beim Schafe scheren zu sehen und Hütehunde in Aktion erleben.