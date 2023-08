Gartenstadt-Sommerfest

Das Gartenstadt-Sommerfest hat immer wieder einen ganz besonderen Charme. Das Programm ist bekannt und bewährt: Flohmarkt ab Samstagmorgen, Party auf dem Lutterplatz am Abend; am Sonntag geht es weiter mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel, dem Bürgerschmaus der Bürgerstiftung und einem Bühnenprogramm am Nachmittag, bei dem Vereine und Feuerwehr sich vorstellen.

Kleider-Tauschbörse auf dem Kirchplatz

Der Amal-Verein veranstaltet am Samstag von 10 bis 13 Uhr eine Kleider-Tauschbörse auf dem Kirchplatz. Der Aktionstag soll das Thema des „virtuellen Wasserverbrauchs“ aufzeigen. Dabei geht es um das Wasser, das neben unserer direkten Nutzung am Wasserhahn zusätzlich bei der Herstellung von Gegenständen oder Lebensmitteln verbraucht wird - Wasser, auf das Menschen in ärmeren Ländern der Welt dann oft fehlt.

24-Stunden-Schwimmen in Ueffeln

Im Freibad Ueffeln läuft die 50. Saison seit der Eröffnung. Dazu haben bereits verschiedene Veranstaltungen stattgefunden. Nun laden Bramsches schwimmsporttreibende Vereine zu einem 24-Stunden-Schwimmen ein, das am Samstag um 12 Uhr beginnt. Anmeldungen sind noch spontan vor Ort möglich. Am Ende wird es Auszeichnungen unter anderem für die längste geschwommene Strecke sowie für den ältesten und den jüngsten Teilnehmer geben. Einzelpersonen und Mannschaften können teilnehmen - und keine Sorge: Niemand muss die 24 Stunden komplett durchschwimmen.

Sportlich geht es am Wochenende beim 24-Stunden-Schwimmen in Ueffeln zu. Archivfoto: TuS Bramsche

Modellflugtage in Achmer

Der Modellflugclub (MFC) Osnabrück feiert 75-jähriges Bestehen und lädt zu diesem Anlass zu seinen Modellflugtagen 2023 im Bramscher Ortsteil Achmer ein. Piloten aus dem In- und Ausland werden am Samstag und Sonntag auf dem Flugplatz an der Westerkappelner Straße ihre Maschinen präsentieren, vom einfachen Modellsegelflugzeug bis zum technisch anspruchsvollen Motorflugzeug, Turbinen-Jet, Segler oder Hubschrauber.