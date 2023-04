Das vielfach ausgezeichnete Notos Quartett gastiert am Pfingstsonntag in Bramsche. Foto: Uwe Arens up-down up-down Feinste Kammermusik zum Pfingstfest Notos Klavierquartett spielt im Kloster Malgarten in Bramsche Von noz.de | 15.04.2023, 12:01 Uhr

Mit dem Notos Quartett kommt am Pfingstsonntag, 28. Mai 2023, um 11 Uhr ein junges, gleichwohl vielfach ausgezeichnetes Klavierquartett in die Konzertscheune des Kloster Malgartens in Bramsche. Die Veranstalter der Malgartener Klosterkonzerte versprechen Kammermusik auf höchstem Niveau.