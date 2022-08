Da geht es lang: Zahlreiche Gruppen nach an der 20. Gastro-Rad-Tour in der Varus-Region teil. FOTO: Holger Schulze up-down up-down 16 Betriebe machten mit Runter vom Sofa: Zahlreiche Radler aus Bramscher bei Gastro-Tour unterwegs Von Holger Schulze | 07.08.2022, 17:41 Uhr

Sieben gastronomische Betriebe in und um Bramsche sowie vier in Ostercappeln und Bohmte und fünf in Bad Essen luden am Sonntag dazu ein, das Sofa oder den Liegestuhl im Garten gegen das Fahrrad einzutauschen, um an der 20. Gastro-Rad-Tour in der Varus-Region teilzunehmen.