85 Jahre Reichspogromnacht VHS in Bramsche thematisiert rechte Tendenzen und Antisemitismus Von Hildegard Wekenborg-Placke | 28.09.2023, 06:56 Uhr Wie gehen junge Juden mit der Erinnerung an den Holocaust um? Mit diesem Thema beschäftigt sich der Dokumentarfilm „Endlich Tacheles“, den die Initiative „Demokratie leben! In Bramsche!“ und die VHS Osnabrücker Land aus Anlass des Jahrestages der Reichspogromnacht zeigen: von links Stefanie Uhlenkamp („Demokratie leben!“), Moderator Dieter Przygode, Johanna Gellrich und Anita Sutthoff (beide VHS). Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down

Am 9. November 1938 brannten in ganz Deutschland die Synagogen, zerstörte ein aufgehetzter Mob jüdische Geschäfte und Häuser. Den 85. Jahrestag der sogenannten Reichspogromnacht nehmen die VHS in Bramsche und die Initiative „Demokratie leben! In Bramsche“ zum Anlass, mit mehreren Veranstaltungen auf rechte Tendenzen und wachsende Antisemitismus hinzuweisen.