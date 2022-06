Für einen Monat fasten die Muslime derzeit in aller Welt – es ist Ramadan. Was diese Zeit für die Gläubigen bedeutet, erklärt Ahmet Irmak, der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde in

Im BN-Interview berichtet Irmak auch, dass die Gemeinde weiterhin auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten ist.

Herr Irmak, im Monat Ramadan dürfen Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nicht essen und nicht trinken, nicht rauchen und sollen enthaltsam leben. Worin liegt das begründet? Im Monat Ramadan soll der Koran erstmals als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden sein. Deshalb fasten wir in dieser Zeit. Das gehört zu den Säulen des Islam, so wie das Glaubensbekenntnis, die Gebete, die Armengabe und die Hadsch – die Verpflichtung jedes Muslimen, einmal in seinem Leben nach Mekka zu pilgern. Zum Ramadan gehört übrigens noch mehr dazu als das, was Sie genannt haben: Nicht zu lügen und niemanden zu beleidigen zum Beispiel. Es geht darum, Verzicht zu üben. Das Fasten ergibt sich also aus dem Koran. Aber wozu genau dient es? Wir fasten, um Allahs Willen und sein Wohlwollen zu erlangen. Es bringt aber auch Vorteile. Das Fasten stärkt die Willenskraft, unsere Moral. Es bewahrt uns vor Schlechtem und lehrt uns Geduld. Und wir können die Werte der Gottesgnaden besser verstehen. Gerade jetzt im Sommer ist es aber sicherlich nicht leicht, nicht zu essen und vor allem nicht zu trinken. Wie schwer fällt Ihnen das Fasten einen Monat lang?

Es muss niemand fasten, der gesundheitlich nicht in der Lage ist. Ich selbst gehe natürlich mit Respekt daran. 18 Stunden am Tag nichts zu essen, nichts zu trinken, das ist wirklich eine lange Zeit. Aber ich gewöhne mich immer schnell daran. Wichtig ist, dann am Abend nicht zu viel zu sich zu nehmen. Langsam trinken, eine Suppe essen, etwas Pause, dann noch etwas Leichtes. Sonst wird man krank. Und wenn der Ramadan zu Ende geht, wird ein großes Fest gefeiert. Sie meinen sicherlich das Zuckerfest. Das ist allerdings kein offizieller Ausdruck. Es wird oft so genannt, weil die Kinder zum Abschluss des Ramadan süße Sachen bekommen. Aber es ist für alle Muslime ein Feiertag. Wir sind viel zusammen, die Kinder bekommen Geschenke, wir besuchen ältere und kranke Menschen. Und wir treffen uns hier in der Moschee, beten zusammen und essen zusammen. Dazu würden wir gerne auch mal wieder die Bevölkerung einladen, aber dazu ist hier leider einfach zu wenig Platz. Sie sprechen die beengten Räumlichkeiten Ihrer Moschee am Lutterplatz an. Sind Sie noch auf der Suche nach Alternativen? Ja natürlich. Es ist einfach schwierig hier: Frauen, Männer, Jugendliche müssen sich beim Gebet abwechseln. Was viel zu kurz kommt, ist das eigentliche Gemeindeleben. Wir haben 55 Mitglieder, viele weitere kommen zu den Gottesdiensten. Aber wir haben keinen Raum für Gespräche. Das finde ich, gerade weil ich Vorsitzender dieser Gemeinde bin, wirklich schade. Ich will ja die Menschen kennenlernen, die zu uns kommen. Und wonach suchen Sie konkret?