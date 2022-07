Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht die sogenannte Vorteilsregelung. Gemeint ist damit eine Bonuszahlung nur für Gewerkschaftsmitglieder. „Das ist nur fair, weil die Gewerkschaftsmitglieder in den Tarifverhandlungen auch die Verantwortung und das Risiko tragen“, sagt Lutz Kokemüller, Landesbezirksfachleiter bei Verdi. In der letzten Verhandlungsrunde in dieser Woche habe die Arbeitgeberseite ihr Angebot zwar deutlich nachgebessert, ein Bonus für Gewerkschaftsmitglieder sei aber weiterhin nicht vorgesehen.

Geschäftsführer Ulfert Rott hat nach Schilderung der Gewerkschaft dann nach einer Unterbrechung noch ein neues Angebot vorgelegt, das jetzt aktuell ist. Danach gibt es eine Einmalzahlung von 100 Euro an alle Beschäftigten und eine Lohnerhöhung in drei Schritten bis zum Ende der Laufzeit in 24 Monaten. Das entspreche nach den Verdi-Berechnungen einer Lohnerhöhung um 6,1 Prozent am Ende der Gesamtlaufzeit. Die Gewerkschaft hatte 5,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert und dazu eine Bonuszahlung an Gewerkschaftsmitglieder in Höhe von 500 Euro.

Über das letzte Angebot der Arbeitgeberseite haben nun die Gewerkschaftsmitglieder unter den Duni-Beschäftigten zu entscheiden. „Im Falle der Ablehnung muss jedem Mitglied klar sein, dass wir nur durch einen Erzwingungsstreik weitere Bewegung auf der Arbeitgeberseite erzielen können“, heißt es in einer Information der Gewerkschaft, die auch im Betrieb aushängt. Das sei „noch einmal etwas ganz anderes als ein fünfstündiger Warnstreik“, wie es ihn im September bereits gegeben hat. Deshalb „will eine Ablehnung wohl- überlegt sein“.

Die Entscheidung fällt in der „offenen Mitgliederversammlung der Duni GmbH“, wie es in der Einladung von Verdi heißt. Die Versammlung beginnt am Samstag, dem 13.Oktober, um 12.30 Uhr im Kaffeehaus Penterknapp. Offene Mitgliederversammlung bedeutet, dass auch Duni-Mitarbeiter, die nicht in der Gewerkschaft sind, daran teilnehmen können. Sie dürfen sich aber an der Abstimmung über Annahme oder Ablehnung des Arbeitgeberangebotes nicht beteiligen.

Ulfert Rott war für eine Stellungnahme am Freitag nicht zu erreichen.