Der 56-jährige Motorradfahrer wollte von der Vördener Straße (L78) kommend auf die B218 (Bramscher Allee) in Richtung Venne auffahren. Der Mann missachtete allerdings die Vorfahrt eines Treckerfahrers und prallte in die Seite des Gespanns. Nach Polizeiangaben steht an der Stelle ein Stoppschild. Der Mann stürzte mit seiner Harley-Davidson und zog sich schwere Verletzungen zu, die laut Mitteilung der Polizei aber nicht lebensgefährlich waren.

Warum der Mann den Trecker und den mit Strohballen beladenen Anhänger übersehen hatte, ist noch ungeklärt. Die Polizei vermutet, dass die tiefstehende Sonne die Sicht des Motorfahrers eingeschränkt haben könnte.

Ein Rettungswagen brachte den 56-jährigen Osnabrücker in ein Krankenhaus. Ebenfalls vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber, dieser kam aber nicht zum Einsatz. Am Strohanhänger entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden, das Gespann konnte seine Fahrt allerdings fortsetzen.

Der Bereich auf der B 218 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.