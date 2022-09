Umstritten ist die Vorfahrtsänderung an der Hemker Straße. Foto: Heiner Beinke up-down up-down Verkehrsführung Thema im Stadtrat Kommt die Kehrtwende bei der Hemker Straße in Bramsche? Von Heiner Beinke | 28.09.2022, 16:07 Uhr

Über die neue Verkehrsführung an der Hemker Straße in Bramsche wird immer noch heftig diskutiert. Die CDU bringt es jetzt in den Stadtrat. Kommt die Rolle rückwärts zur alten Lösung?