Wegen Glasfaserausbauarbeiten ist das Möbelhaus Hardeck nur über Umwege zu erreichen. Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa Kreisel am Struwen Eck betroffen Verkehrsbehinderungen wegen Glasfaserausbau in Bramsche Von noz.de | 28.10.2022, 10:53 Uhr

Am heutigen Freitag, 28. Oktober, und am Samstag, 29. Oktober 2022, werden im Bereich des Kreisels am Struwen Eck in Bramsche Glasfaserausbauarbeiten durchgeführt.