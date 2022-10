Mehr als 300 Besucher kamen zum Fest der Kita St. Martinus nach Pente. Foto: Kita St. Martinus up-down up-down Aktionstag in Pente Vereine präsentieren ihr Angebot beim Fest der Kita St. Martinus Von noz.de | 15.10.2022, 07:37 Uhr

„Gemeinsam in Bewegung“ lautete das Motto des Festes der Kita St. Martinus, das auf der Sportanlage in Pente stattfand. An mehr als 15 verschiedenen Stationen konnten Kinder und Erwachsene ihr Können ausprobieren.