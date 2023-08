Der Aktionstag greift das Thema des „virtuellen Wasserverbrauches“ auf, also dem Wasser, das neben unserer direkten Nutzung am Wasserhahn zusätzlich bei der Herstellung von Gegenständen oder Lebensmitteln verbraucht wird.

Das Team von Amal hat sich laut einer Pressemitteilung vorgenommen, dieses komplexe Thema anhand von Kleidung so sichtbar wie möglich zu machen und es gleichzeitig anstelle eines erhobenen Zeigefingers mit Spaß und Belohnung zu verbinden.

Wäscheleine mit Kleidung auf dem Kirchplatz

In Kooperation mit dem Diakonieshop in Bramsche, der Kirchengemeinde St. Martin und der Fairtrade-Stadt Bramsche wird es am kommenden Samstag, den 26. August, von 10 bis 13 Uhr eine lange Wäscheleine auf dem Kirchplatz geben, auf die alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt eingeladen sind, ihre guten Kleidungsstücke, die sie nicht mehr tragen wollen, aufzuhängen und nach Belieben für sich selber Kleidung auszusuchen und mitzunehmen. In einem Pavillon wird es dazu Umkleidekabinen geben.

Installation zeigt symbolisch die eingesparte Wassermenge beim Tausch einer Hose

„Auch wenn wir von Kleider-Tausch-Event sprechen, muss natürlich niemand etwas aufhängen, um etwas mitnehmen zu können. Wir freuen uns für jedes gute Kleidungsstück, das entweder gebracht oder mitgenommen wird“ kündigt Heike Samantha Harms von Amal an.

Auf der Sommer-Bühne auf dem Kirchplatz wird zufolge der Pressemitteilung durch eine Installation symbolisch die Menge an virtuellem Wasser sichtbar sein, die allein durch den Tausch einer Hose eingespart wird. Immerhin 8000 Liter Wasser sind es nach Angaben des Vereins, die im Zuge der Herstellung einer Jeanshose benötigt werden.

„Wer bei unserer Aktion etwas bringt oder mitnimmt, schenkt dadurch Menschen in den Ländern, in denen zum Beispiel die Baumwolle oder Textilien hergestellt werden, Wasser, das dort dann den Menschen im Alltag nicht fehlen wird“, wird Karin Börgen zitiert, die sich dieser Aktion von Amal angeschlossen hat.

Ausstellung zum Thema des virtuellen Wasserverbrauchs

Wer sich etwas tiefer mit der Thematik des virtuellen Wasserverbrauchs befassen will, kann dies gemäß der Pressemitteilung am Samstag im Rahmen einer Ausstellung tun, die entlang der Wäscheleine zu sehen sein wird. Sie wurde vom Aktions-Team als mobile Wanderausstellung konzipiert und kann dort kostenfrei von Schulen oder Privatpersonen für eigene Aktionen ausgeliehen werden. Für Ansprechpartner rund um das Thema wird es neben Informationsständen von Amal e.V. und des Bramscher Diakonieshops auch einen Stand der Fairtrade-Stadt Bramsche geben.

Weitere Informationen zu dem Aktionstag gibt es auf Webseite von Amal: www.amal-bramsche.de.