Verdi reicht Klage ein Kein verkaufsoffener Sonntag zur Kirmes in Bramsche? Von Heiner Beinke | 05.09.2022, 15:21 Uhr

Am Kirmessonntag öffnen in Bramsche traditionell die Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt. Damit soll nun Schluss sein, wenn es nach der Gewerkschaft Verdi geht.