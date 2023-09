Das steigende Interesse an der Fortbewegung mit dem Rad habe sich im vergangenen Jahr bei den Befragungen zum Projekt „Moin“ im Landkreis ebenso gezeigt wie an der „sehr breiten Beteiligung“ am Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), heißt es in der Einladung der Veranstaltung.

Alle zwei Jahre fragt der ADFC bundesweit die Situation der Radfahrer ab. Vom 1. September bis 30. November 2022 war die zehnte Befragung dieser Art des ADFC mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums online. Bundesweit haben 245.000 Menschen an der Befragung teilgenommen. 2020 waren es knapp 230.000 gewesen. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, kann aber als Stimmungsbild angesehen werden.

Zehn Kommunen der Region bewertet

Zehn Kommunen in der Region wurden bewertet, davon waren die fünf Kommunen Bersenbrück, Bad Essen, Bohmte, Fürstenau und GM-Hütte erstmalig dabei und Bramsche, Hasbergen, Melle, Quakenbrück und Wallenhorst zum wiederholten Mal. Die Bewertungen reichen von 3,7 für Wallenhorst über 4,05 für Bramsche bis zu 4,5 für Bohmte.

Es ist also offenbar noch einiges zu tun, um für mehr Fahrradfreundlichkeit zu sorgen. Die Erkenntnisse aus den Befragungen sollen im Bramscher Rathaus eingeordnet und Folgen sowie Optionen für die Radverkehrsförderung diskutiert werden. Referenten sind Thomas Bäumer (ADFC), Wolfgang Driehaus (ADFC-Kreisverband Osnabrück), Edwin Süselbeck (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommen, AGFK), Winfried Wilkens (Kreisrat beim Landkreis Osnabrück) und Frank Otte (Stadtbaurat Osnabrück). Erwartet wird nach Angaben des ADFC auch ein Referent aus der Grafschaft Bentheim, die als besonders fahrradfreundlich gilt.

Die Veranstaltung im Rathaus von Bramsche (Hasestraße 11) beginnt am Dienstag, 26. September, um 16.30 Uhr. Sie ist offen für alle, die sich für den Fahrradverkehr interessieren, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.