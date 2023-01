Auf dem Gelände von Museum und Park Kalkriese ist nun flächendeckend WLAN verfügbar. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down Handy wird zum Funddetektor Varusschlacht-Museum Kalkriese bald per App zu erkunden Von noz.de | 20.01.2023, 12:45 Uhr

Im Varusschlacht-Museum in Kalkriese ist jetzt in allen Innenräumen und auf dem Außengelände WLAN verfügbar. Bald soll dann per App auch eine virtuelle Erkundung des Museums möglich sein.