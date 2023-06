Uschi und Ralf-Dieter Seifferlinn wollen den Senioren eine gute Stube in der Münsterstraße anbieten. Foto: Anika Becker up-down up-down Kaffee, Kuchen und Canasta Erweitertes Angebot: Uschi Seifferlinns Seniorencafé zieht in die Münsterstraße um Von Anika Becker | 01.06.2023, 09:26 Uhr

Weil es in Bramsche für Senioren nur wenige Freizeitangebote gibt, hat Uschi Seifferlinn vor etwas mehr als drei Jahren in Eigenregie das Seniorencafé gegründet. Nun zieht sie mit ihrem Seniorencafé in einen eigenen Raum in der Münsterstraße um.