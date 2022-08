Am Weltladen am Brückenort machte die „Tour de Fair“ Station. FOTO: Holger Schulze up-down up-down Radeln für fairen Handel „Tour de Fair“ unterstützt den Weltladen in Bramsche Von Heiner Beinke | 02.08.2022, 16:14 Uhr

Die „Tour de Fair“ hat am Dienstag, 2. August 2022, in Bramsche Station gemacht. Die Mitfahrer signalisierten damit ihre Unterstützung für fairen Handel und den Weltladen in Bramsche