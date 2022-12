Auf seinem Firmengelände in Engter baut der Bierhefe-Spezialist Leiber gerade ein Biomasse-Kraftwerk, das mit Altholz betrieben werden wird. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Energie sparen, Klima schützen So nachhaltig arbeiten Unternehmen im Niedersachsenpark und in Bramsche Von Marcus Alwes | 28.12.2022, 12:23 Uhr

Der Natur- und Umweltschutz sowie ein nachhaltiges Wirtschaften gewinnt bei den Firmen in der Region in und um Bramsche offenbar zunehmend an Bedeutung. Der entsprechende Transformationsprozess sei in vielen Betrieben in vollem Gange, schildern die regionalen Beobachter.