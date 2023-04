Unhygienische Badezimmer, Müll und beschädigtes Mobiliar in der Notunterkunft an der Malgartener Straße 12 in Bramsche. Foto: Sven up-down up-down Obdachloser zeigt Fotos Notunterkunft an der Malgartener Straße in Bramsche in desolatem Zustand Von Anika Becker | 21.04.2023, 12:37 Uhr

Dreck, Vandalismus und Diebstahl: In der Notunterkunft für Obdachlose an der Malgartener Straße 12 in Bramsche herrschen offenbar katastrophale Zustände. Wie konnte es so weit kommen? Eine Geschichte mit zwei Seiten und vielen Verlierern.