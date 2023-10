In Bramsche-Ueffeln hatte am Sonntag gegen 10 Uhr ein 70-Jähriger seinen VW Tiguan in der Straße Ulrichs Kamp in Bewegung gesetzt. Das Auto erfasste das Kind. Es wurde an Ort und Stelle medizinisch behandelt und dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei am Montag bestätigte, ereignete sich der Unfall während des Aufbaus eines privat organisierten Herbstflohmarkts, der ab 11 Uhr in mehreren Straßen stattfinden sollte, unter anderem im verkehrsberuhigten Ulrichs Kamp. Die Familie des Kindes befand sich während des tragischen Ereignisses an der Unfallstelle. Ein Notfallseelsorger betreute Angehörige und Zeugen vor Ort.

Die Polizei beschlagnahmte das Unfallfahrzeug und ermittelt.

Zum Unfallhergang machte die Polizei am Montag keine weiteren Angaben. Der VW Tiguan wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

