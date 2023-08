Wie die Polizei mitteilt hatte sich in Höhe der Anschlussstelle Bramsche der Verkehr wegen der Baustelle bereits gestaut. Ein Autofahrer übersah das offenbar und fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf und schob es auf die davor stehende Fahrzeuge. Insgesamt vier Fahrzeuge sind an dem Unfall beteiligt. Eine Person wurde dabei verletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgt im Baustellenbereich, so dass beide Fahrstreifen frei sind. Trotzdem staue sich der Verkehr derzeit weiter, so die Polizei. Autofahrer müssen also mit Verkehrsbehinderung in Fahrtrichtung Bremen rechnen.

