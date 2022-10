Mit erheblicher Wucht prallte der Kleintransporter seitlich auf den 40-Tonner. Foto: NWM-TV up-down up-down Autobahn A1 ist wieder frei Drei Schwerverletzte bei Bramsche: Kleintransporter kracht in 40-Tonner Von Rainer Lahmann-Lammert | 19.10.2022, 17:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem schweren Unfall in der Nähe von Bramsche musste die Autobahn A1 in Richtung Norden mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden schwer verletzt. Am Abend wurde die Strecke wieder freigegeben.