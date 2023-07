Auf der A1 hat es bei Damme einen schweren Unfall gegeben. Symbolfoto: imago images/Fotostand/Gelhot up-down up-down Unfallverursacher flüchtig Unfall auf der A1 bei Damme: Staus in beiden Richtungen Von Martin Schmitz | 18.07.2023, 16:15 Uhr

Auf der A1 hat es am Dienstagnachmittag bei Damme in Richtung Bremen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Es kommt zu Staus in beiden Richtungen.