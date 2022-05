Am Dienstag haben die Kinder gemeinsam mit den Teamern fleißig ihre Kunststücke eingeübt. FOTO: Eva Voß Zirkusprojekt mit Zappzarapp Ueffelner Grundschüler werden zu Zirkusartisten Von Eva Voß | 24.05.2022, 14:52 Uhr

Feuerspucken, zaubern oder jonglieren: Die Grundschule Ueffeln verwandelt sich in dieser Woche in einen Zirkus. Am Mittwoch zeigen die Jungen und Mädchen dann in einer Zirkusgala ihr Können.