Dorffest am 2. Juli 2022 Vereine veranstalten „Sommer upn Dörp" in Ueffeln Von noz.de | 24.06.2022, 11:07 Uhr

Zum ersten Mal veranstalten die Vereine in Ueffeln und Balkum gemeinsam das Sommerfest „Sommer upn Dörp“, das sich vor allem an Familien mit Kindern richtet. Am 2. Juli um 14 Uhr geht es los. Das haben sich die Vereine ausgedacht: