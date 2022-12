Zu den nervigsten Baustellen in Bramsche gehört sicher die Sanierung des Kreisverkehrs in Achmer. Archivfoto: Heiner Beinke up-down up-down Von B68 bis A1 Das sind die fünf nervigsten Baustellen in Bramsche im Jahr 2022 Von Eva Voß | 27.12.2022, 06:51 Uhr

In und um Bramsche herum wurde in diesem Jahr auf den Straßen so viel gebaut, wie selten - schon wieder. Diese Baustellen waren für uns im Jahr 2022 die nervigsten.