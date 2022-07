Die Ü-60-Kreisauswahl Osnabrück: Heini Röhling, Peter Wedderhoff, Franz Middeke, Eddy Detels, Günther Große Starmann (oben, von links), Hubert Krämer, Franz Göwert (beide TuS Bersenbruck), Klaus Schwartz und Herrmann Nieporte (vordere Reihe, von links). FOTO: Detels up-down up-down Kreisauswahl Osnabrück Ü-60-Fußballer aus Engter und Bersenbrück überzeugen in Düsseldorf Von Sascha Knapek | 28.07.2022, 13:19 Uhr

Die Kreisauswahl Osnabrück trat mit sechs Ü-60-Fußballern des TuS Engter und zwei des TuS Bersenbrück bei einem Senioren-Cup in Düsseldorf an. Am Ende verhinderte nur die Tordifferenz den Turniersieg der TuS-Kicker.