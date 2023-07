Im Kader des Ü-70-Teams, das auf das „Team Deutschland“ trifft, stehen die fünf Engteraner Ralf Schminkel, Eddy Detels, Klaus Schwarz, Udo Hörnschemeyer, Heini Röhling und Heinz Warnig aus Georgsmarienhütte (von links). Der sechste Engteraner, Herbert Jelonek, fehlt auf dem Foto. Foto: Detels up-down up-down „Cup der Meister“ am 29. Juli Senioren-Fußballer des TuS Engter fordern das „Team Deutschland“ heraus Von Sascha Knapek | 10.07.2023, 12:22 Uhr

Zu ihrem dritten „Cup der Meister“ haben die Ü-60-Fußballer des TuS Engter neun zumeist titelerfahrene Gegner in den Bramscher Ortsteil Schleptrup eingeladen. Als Höhepunkt planen Teammanager Eddy Detels und Co. am Samstag, 29. Juli 2023, ein Ü-70-Freundschaftsspiel zwischen dem „Team Deutschland“ und einer regionalen Auswahlmannschaft.